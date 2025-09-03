Il capitello dorico contro il corinzio. Philip Glass contro John Williams. Negli Stati Uniti va in scena il derby azzurro più prestigioso di sempre. Da un lato il minimalista senza fronzoli, dall’altro il cultore della bellezza in cerca di continuità. Chi stravede per l’altoatesino vede nell’annichilimento dell’avversario la miglior soluzione. Chi ama il toscano adora che ci sia ancora qualcuno che ti fa schizzare in piedi dopo un rovescio a una mano tirato da casa sua. Ognuno cerca nell’altro ciò che gli manca: ma è Musetti ad avere maggiori margini di miglioramento

Il brutalista contro il barocco. Il capitello dorico contro il corinzio. San Miniato al Monte contro la Sagrada Familia. Ci si potrebbe sbizzarrire all’infinito cercando similitudini stilistiche che siano sintesi del tennis praticato da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i due che si troveranno di fronte nei quarti di finale dello Us Open, nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Il derby azzurro più prestigioso di sempre. Mai era successo che due italiani si trovassero uno di fronte all’altro in un quarto di uno Slam. E forse mai era successo che si confrontassero due stili così diversi, così simbolici di ere tennistiche differenti.

Il brutalista Sinner è un Philip Glass minimalista ed essenziale: il singolo colpo-nota deve raggiungere il massimo della sua efficacia, non abbisogna di fronzoli. Il barocco Musetti è John Williams, sonorità forte, emotiva, evocativa. E sarà proprio su Lorenzo che i riflettori saranno puntati: perché vorrebbe pure lui essere omaggiato da Anna Wintour come successo a Jannik prima di giocare contro Bublik, fatturare assai più di oggi, assurgere al ruolo di erede del grande svizzero che ancora oggi occupa indisturbato lo scranno di re della bellezza tennistica.

Impresa che non gli sarà possibile fino a quando non si dimostrerà capace di sconfiggere il brutalista con le armi (tante) di cui dispone e che arrivano per via direttissima dall’antico testamento del tennis. Mentre quelle di Sinner sono il nuovo testamento, storia recente, frutto dei tempi. Quelle che hanno portato Bublik (cui il brutalista ha concesso tre game nell’ottavo di finale) di sintetizzare il suo pensiero su di lui con due vocali: AI. Intelligenza artificiale. Ovvero la versione umana di un imbattibile (Carlos Alcaraz permettendo) algoritmo.

I Becker/Stich dell'era moderna

Lanciando uno sguardo verso la storia vengono in mente i nomi di Boris Becker e Michael Stich. Con il secondo che divenne un super top player “sfruttando” la scia di Boris, che a 17 anni aveva già vinto Wimbledon. Due connazionali che non si sono mai amati, anzi: si sono sempre e nemmeno troppo cordialmente detestati. Uno era fuoco e improvvisazione, l’altro si portò dietro tutta la vita il soprannome di “frigorifero di Elmshorn” mica per niente. La differenza era caratteriale, politica nel senso più alto del termine, perché sul piano tecnico il loro gioco era contraddistinto da molti aspetti speculari.

Per i nostri la situazione è completamente opposta. Sul piano umano sono accomunati da sincera cordialità, anche se non sfociata in una palese amicizia. Su quello tecnico sono opposti e complementari: ognuno cerca nell’altro ciò che gli manca. Lorenzo vuole la continuità e ambisce a trovare il modo di essere dominante sempre, in qualunque situazione. Sinner lavora per dotarsi di maggior sensibilità da utilizzare almeno quando serve.

I due si sono incontrati due volte nel circuito maggiore e in entrambe le occasioni ha vinto Jannik, lasciando a Lorenzo qualche bruscolino. Ma da Montecarlo 2023, ultimo loro confronto, di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. I due non sono più quelli di allora e, se Sinner si è impadronito della leadership mondiale da 65 settimane (e tale resterà se vincerà a New York), Musetti sta ancora mettendo insieme i pezzi del suo personalissimo puzzle. Ed è lui quello che ha i maggiori margini di miglioramento.

Due Italie a confronto

A ben vedere seguendo una tradizione che ha radici lontane, i due sono i personaggi di riferimento di due diversi modi di vivere, forse di due Italie. Chi stravede per Sinner vede nell’annichilimento dell’avversario con la potenza la migliore delle soluzioni possibili. Cresciuto in epoca digitale, vede nel suo tennis la trasposizione umana di un videogioco, la sua percezione visiva si adatta perfettamente al ritmo di Jannik. Chi ama Musetti si eccita con l’idea che ci sia ancora qualcuno al mondo che ti fa schizzare in piedi dopo un rovescio a una mano tirato (come direbbe un esimio telecronista di basket) da casa sua, per una mezza volée accarezzata. E che tutto ciò non sia fine a se stesso come un servizio eseguito dal basso o un tweener tentato perché non si può far altro, ma faccia invece parte di una strategia capace di condurre alla vittoria. I musettiani non pretendono che la bellezza salvi il mondo; ma che possa portare chi ne è in possesso a vincere qualche partita di tennis, questo sì.

E Musetti sa che per arrivare a un saluto di Anna Wintour, a diventare testimonial di una grande azienda energetica o alimentare deve passare sotto le forche caudine di Sinner. Lui che è padre di Ludovico, lo diventerà di un altro figlio e la cui compagna siede nel box a fianco di Tartarini mentre Jannik è ancora decisamente più figlio: la donna che frequenta più assiduamente il suo box è la madre Sieglinde (addetta stampa a parte) mentre la compagna di turno, a parte la parentesi assai social con Anna Kalinskaya, compare al massimo sullo schermo dello smartphone.

E proprio in questa figlitudine prolungata, perfettamente in linea con lo spirito dei tempi, sta gran parte dello sviscerato amore che accompagna le vicende di Sinner. Mentre la tutto sommato precoce paternità di Musetti acchiappa meno. Ma, lo sa bene Dodo Artaldi che dopo una vita trascorsa a seguire gli affari e le bizze di Novak Djokovic ora cura gli affari del carrarino, Lorenzo è una bomba pronta a esplodere.

Tutto però deve succedere in fretta. Anche perché, adesso, deve guardarsi pure dalla “concorrenza” mediatica di un suo amicissimo, Flavio Cobolli, che è stato scelto da Atp come volto dell’account Instagram dell’Associazione e farà parte del team Europe nella prossima Laver Cup, dopo essere stato riserva l’anno scorso. Lorenzo sa che il suo tempo è ora, ma che per proseguire il cammino deve battere Sinner. Poi tutto il resto verrà da sé.

