Sorpresa agli Australian Open

Sinner e la differenza tra campione e mito: l’utile sconfitta contro l’eterno Djokovic

FOTO AFP
FOTO AFP
FOTO AFP
Piero Valesio
30 gennaio 2026 • 18:43Aggiornato, 30 gennaio 2026 • 18:44

La parziale glacialità dell’altoatesino si è rotta, gelando i suoi tifosi, convinti fino a oggi della sua superiorità. Partito per prendere l’avversario per sfinimento, non è riuscito a cambiare strategia in corsa. Consegnando a sé stesso una giornata terribile, al serbo il sogno del 25° Slam in carriera e al tennis una storia bellissima di cui aveva bisogno. E che renderà la finale di domenica un evento unico, a un tasso di pathos superiore a quello che avrebbe accompagnato l’ennesimo capitolo della saga contro Alcaraz

Il ghiaccio a volte tradisce. Lo si osserva e pare una lastra immutabile. Poi però si rompe. Di colpo. In un singolo punto mentre altrove resta liscio e insensibile alle sollecitazioni esterne. Che Jannik Sinner sia un uomo di ghiaccio è vero fino a un certo punto; ma la sua glacialità parziale si è rotta, gelando i suoi tifosi, convinti fino a oggi della sua superiorità. Così, improvvisamente. Consegnando a lui una giornata terribile e al tennis una storia bellissima di cui, a ben vedere, aveva

Per continuare a leggere questo articolo

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.