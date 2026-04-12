l’uomo dei record

La superiorità serena di Sinner: a Montecarlo batte Alcaraz e canta da numero 1

L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz al termine della finale di Montecarlo (FOTO AFP)
L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz al termine della finale di Montecarlo (FOTO AFP)
L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz al termine della finale di Montecarlo (FOTO AFP)
Piero Valesio
12 aprile 2026 • 19:58Aggiornato, 12 aprile 2026 • 20:02

A Montecarlo arriva il quarto titolo 1000 di fila, tre su tre dall’inizio della stagione dopo Indian Wells e Miami: superato Djokovic. Alcaraz battuto con una serie di prove di una consolidata superiorità mentale che quasi non ha precedenti. Il pensiero va a Björn Borg. Ora l’obiettivo della stagione è la costruzione di un’opera d’arte sportiva: vincere qualunque torneo a cui prenderà parte

La vita ha tanta fantasia. Qualcuno temeva che la rivalità Sinner-Alcaraz alla lunga avrebbe nuociuto alla diffusione e alla popolarità del tennis? Ci voleva un’idea geniale per cancellare il sospetto e la vita l’ha avuta. Basta inserire sulle partite dei due un elemento esterno che scompigli le carte in tavola. A Montecarlo c’è stato il vento. Ma se fosse ancora tra noi quel genio letterario di Stefano Benni l’Atp potrebbe rivolgersi a lui per avere delle idee ancora migliori. Come in Terra! Be

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Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.