La superiorità serena di Sinner: a Montecarlo batte Alcaraz e canta da numero 1

A Montecarlo arriva il quarto titolo 1000 di fila, tre su tre dall’inizio della stagione dopo Indian Wells e Miami: superato Djokovic. Alcaraz battuto con una serie di prove di una consolidata superiorità mentale che quasi non ha precedenti. Il pensiero va a Björn Borg. Ora l’obiettivo della stagione è la costruzione di un’opera d’arte sportiva: vincere qualunque torneo a cui prenderà parte

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La vita ha tanta fantasia. Qualcuno temeva che la rivalità Sinner-Alcaraz alla lunga avrebbe nuociuto alla diffusione e alla popolarità del tennis? Ci voleva un’idea geniale per cancellare il sospetto e la vita l’ha avuta. Basta inserire sulle partite dei due un elemento esterno che scompigli le carte in tavola. A Montecarlo c’è stato il vento. Ma se fosse ancora tra noi quel genio letterario di Stefano Benni l’Atp potrebbe rivolgersi a lui per avere delle idee ancora migliori. Come in Terra! Be