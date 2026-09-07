La Spagna e il social freezing finanziato per le calciatrici della nazionale: è libertà o sfruttamento?

La scelta della Federcalcio spagnola apre una questione che va oltre il pallone: sostenere la preservazione della fertilità può ampliare l’autonomia delle sportive, ma anche diventare un incentivo a rimandare la maternità per non interrompere la carriera. È welfare o un modo di adattare il corpo alla prestazione?
Meglio un ovulo oggi che una campionessa domani? Rivisitazione irriverente, forse, del proverbiale richiamo a propendere per ciò che è piccolo ma sicuro, piuttosto che a un potenziale futuro. Una versione provocatoria, magari, ma efficace per riassumere l’effetto della notizia arrivata dalla Spagna: la Federazione calcistica sosterrà le atlete della squadra nazionale nella possibilità di accedere alla crioconservazione degli ovociti. Un intervento dirompente in uno dei terreni più tabù dell’agon