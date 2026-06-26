Show in stile NFL e una nazionale che convince: gli americani si sono innamorati del calcio

Prima era considerato uno sport per immigrati, bambini o appassionati delle competizioni europee, ora è il terzo preferito dagli americani superando il baseball. Nonostante la sconfitta con la Turchia di Vincenzo Montella, sugli spalti del SoFi Stadium la gente è in festa e canta Take me Home, Country Roads

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Los Angeles – Nel tempio del football americano il calcio si prende anche gli Stati Uniti. Al SoFi Stadium di Los Angeles, la casa dei Rams e dei Chargers, costruita per la NFL e per il Super Bowl, non è andata in scena solo la prima sconfitta ai mondiali della nazionale americana con la Turchia di Vincenzo Montella. Neanche il 3-2 al 98esimo minuto è riuscito a rovinare la festa di uno stadio stracolmo che racconta qualcosa del soccer americano moderno. Per capire quanto sia cambiato il rapport