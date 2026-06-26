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Show in stile NFL e una nazionale che convince: gli americani si sono innamorati del calcio

Maria Michela D’Alessandro
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26 giugno 2026 • 10:42Aggiornato, 26 giugno 2026 • 11:13

Prima era considerato uno sport per immigrati, bambini o appassionati delle competizioni europee, ora è il terzo preferito dagli americani superando il baseball. Nonostante la sconfitta con la Turchia di Vincenzo Montella, sugli spalti del SoFi Stadium la gente è in festa e canta Take me Home, Country Roads

Los Angeles – Nel tempio del football americano il calcio si prende anche gli Stati Uniti. Al SoFi Stadium di Los Angeles, la casa dei Rams e dei Chargers, costruita per la NFL e per il Super Bowl, non è andata in scena solo la prima sconfitta ai mondiali della nazionale americana con la Turchia di Vincenzo Montella. Neanche il 3-2 al 98esimo minuto è riuscito a rovinare la festa di uno stadio stracolmo che racconta qualcosa del soccer americano moderno. Per capire quanto sia cambiato il rapport

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.