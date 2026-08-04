Mei carica l’atletica italiana. «Europei? Vogliamo 18 podi per sognare alle Olimpiadi»

«Se dall’Inghilterra dovessimo tornare con un bottino da 15, 18 podi, sarebbe straordinario» ci racconta il presidente della Fidal. «In Italia abbiamo circa 3.000 società di atletica, ed è a loro che destiniamo tutti i nostri sforzi, economici e tecnici. Perché è importantissima l’attività di vertice, ma la base resta fondamentale»

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È uno Stefano Mei stanco ma felice quello che è tornato a Roma dopo il weekend fiorentino di fine luglio, nel quale sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti, che lo hanno soddisfatto in pieno, sia dal punto di vista organizzativo che da quello dei risultati sportivi. E in vista degli Europei di Birmingham, ad agosto, nel presidente della Fidal si fa strada l’ottimismo. I protagonisti «Sono contento, molto contento, sia dei ragazzi sia dei veterani. Anzi, la cosa che mi dà più soddis