Steven Gerrard, il rispetto del Ramadan e l’attenzione alle diversità culturali

L’ex capitano del Liverpool, tra il 2023 e il 2025, ha allenato in Arabia Saudita. Adesso un suo ex calciatore sostiene che il coach non abbia rispettato la prescrizione di non fare allenare i giocatori nelle ore del digiuno. La gestione di questo periodo per gli atleti musulmani è da sempre delicata, ma se le accuse all’allenatore, se confermate, striderebbero rispetto all’attenzione che il calcio inglese dedica al tema delle identità