Tempo di bilancio e di medaglie, la faccia di bronzo del nuovo Settebello

Non ci sarà stata l’epica, ma quella di venerdì sera è stata comunque una gara vera. E l’hanno vinta i serbi 17-13, con quindicimila persone a fare il tifo per loro. Ora la sfida contro la Grecia per il terzo posto agli Europei

Facce di bronzo, ogni tanto ci vogliono. E perché non stasera che il Settebello si gioca il terzo posto contro la Grecia agli Europei? Tutti in acqua dopo il ko contro la Serbia in semifinale. Meglio di niente. «Bronzo meraviglioso», l’ha definito il ct Sandro Campagna. Più che una medaglia sarà l’occasione per fare un bilancio. Esageriamo: per scrivere l’incipit del nuovo Settebello. Il cuore della storia lo valuteremo più avanti, ai Giochi di Los Angeles 2028. È lì che la trama s’infittisce, c