Partite spostate, scommesse e tifosi che fanno gli ultras: Sinner si è mangiato il calcio

La diatriba sul giorno e sull’ora in cui si giocheranno il derby di Roma e le altre partite decisive per la Champions è (un’altra) figuraccia epocale. Per credibilità, organizzazione, immagine e adesso anche risultati, il tennis è ormai abbondantemente avanti. Ma l’incorporamento progressivo del pallone non è solo rose e fiori
Jannik e Luciano il calcio se lo mangiano. Più o meno come i predatori che divorano il maschio dell’anaconda quando questi, provato da una giornata di intensa attività sessuale, si abbandona sulla spiaggia, incapace di opporre resistenza. Almeno l’anacondo si offre alle grinfie altrui dopo aver trascorso ore piacevoli; il calcio italiano, magma di incapacità e incompetenze, si fa divorare senza aver prima provato piacere. Si offre e basta. Al di là del giorno e dell’ora in cui si giocheranno il