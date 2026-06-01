Cinque set anche per le donne? Un dibattito che non c’entra con il tennis

Il tennis femminile sta diventando un altro ambito in cui si proietta l’ombra dell’ansia patriarcale nel misurare il valore delle donne attraverso il tempo che occupano. Il tempo è anche una forma di esercizio del potere: chi decide la durata decide anche chi merita attenzione, chi può occupare la scena, chi ha diritto a generare indotto o a produrre profitto

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Concentrando la storia in una proporzione, si potrebbe dire che Atene sta allo sport antico come Parigi a quello moderno. La capitale greca è dove lo sport è nato, dandosi forma e senso costruiti interamente sul corpo maschile come unico modello riconosciuto. Ma è nella capitale francese che poi è resuscitato e ha iniziato a trasformarsi in uno spazio in cui il femminile è entrato a ridefinire le regole del gioco. Nel 1900, proprio a Parigi, le donne parteciparono per la prima volta ai Giochi Ol