Verso il sunshine double: in un mese Indian Wells e Miami Open

Il tennis preoccupa Trump: così i campioni possono metterlo in imbarazzo

Piero Valesio
27 febbraio 2026 • 07:00

Dalla vicenda di Martina Navrátilová, nata nell’allora Cecoslovacchia, a quella dei genitori di Learner Tien, fuggiti dai Saigon, a lungo gli Usa sono stati il luogo ove vivere senza sentirsi pressati dalla politica. Per dirla alla Springsteen, la Land of hopes and dreams. Oggi che Trump guarda agli immigrati con odio e l’Ice ammazza le persone, molti tennisti non si schierano. Ma a pochi giorni dal sunshine double (Indian Wells+Miami Open) il presidente ha comunque due incubi. Anzi, tre

Se fosse una questione di coraggio non ci sarebbe partita. Da un lato del campo Martina Navrátilová, dall’altra tenniste e tennisti americani in attività: vincerebbe la prima a mani bassissime, giocando con la mano destra, lei che è mancina e con il sorriso di chi ne ha viste talmente tante da non essere spaventabile quasi da nulla. Il tema del contendere è il rapporto fra il tennis e Donald Trump, proprio mentre il circus sta per sbarcare negli Stati Uniti per dar vita al sunshine double: il so

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.