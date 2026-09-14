Il tennis senza più aura: se vincere non basta a lasciare il segno

Il problema, in assenza dei fuoriclasse Sinner e Alcaraz, non è chi ha vinto a New York o nel torneo precedente, ma ciò che resta negli occhi. La ripetizione dei colpi più redditizi, le stagioni sempre più logoranti e l’ossessione per il rendimento stanno consumando il fascino della disciplina. Non servono rivoluzioni: serve qualcuno capace di gesti in grado di suscitare devozione