Sport

Il tennis senza più aura: se vincere non basta a lasciare il segno

Piero Valesio
Segui Domani su Google
14 settembre 2026 • 19:10

Il problema, in assenza dei fuoriclasse Sinner e Alcaraz, non è chi ha vinto a New York o nel torneo precedente, ma ciò che resta negli occhi. La ripetizione dei colpi più redditizi, le stagioni sempre più logoranti e l’ossessione per il rendimento stanno consumando il fascino della disciplina. Non servono rivoluzioni: serve qualcuno capace di gesti in grado di suscitare devozione

Aveva ragione Walter Benjamin. Ne L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica, il filosofo tedesco fissò un punto imperdibile che ha molto a che fare col tennis di oggi: a forza di essere riprodotta e collocata in altri contesti l’opera d’arte perde la sua caratteristica principale. L’aura. Diventa oggetto di consumo. Ecco: il tennis, all’indomani della vittoria di Alexander Zverev ed Elena Rybakina nello Us Open privo di Jannik Sinner e con Carlos Alcaraz a mezzo servizio, ha perdut

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.