Tommaso Giacomel, l’italiano che sta facendo la storia nel biathlon

L’atleta 25enne è diventato il nuovo leader della Coppa del Mondo. Sa essere spietato in gara, è lucido al poligono di tiro, ma ha una sensibilità fuori dal comune. Ambesi: «È un talento plasmato con il culto della fatica. È un grandissimo lavoratore durante tutti i mesi dell’anno»

L’Italia si sta innamorando di un campione che scia, prende la mira, spara. In Germania ad Oberhof, considerata l’Università del biathlon, Tommaso Giacomel ha vinto la 10 km sprint del giovedì, dominando, e si è aggiudicato anche l’inseguimento del sabato con una clamorosa rimonta nell’ultimo poligono in piedi. Aggiungiamoci il successo nella mass start del 21 dicembre a Le Grand Bornand, roccaforte rumorosa del tifo francese. Et voilà, una tripletta da fenomeno. Ha riscritto la storia con tre v