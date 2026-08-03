Tra debiti, controlli e sgomberi. Così il Mondiale ha cambiato le città

Il torneo si è chiuso da dieci giorni, ma la sua eredità rischia di durare: telecamere biometriche, sorveglianza, sgomberi, volontariato gratuito, esenzioni fiscali e costi vari, introdotti per l’emergenza, possono sopravvivere ben oltre il fischio finale e finire scaricati sulle città

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La finale è terminata, gli sponsor hanno smontato i pannelli e la Fifa mostra i suoi numeri tra spettatori, ascolti, ricavi, crescita del calcio negli Stati Uniti. È il linguaggio dei grandi eventi, dove tutto diventa impatto e ogni spesa viene chiamata investimento. Manca però una domanda: cosa rimane acceso quando gli stadi si svuotano? Il Mondiale ha funzionato come una lunga autorizzazione all’eccezione. Per ospitarlo, 16 città di Stati Uniti, Canada e Messico hanno rafforzato la sicurezza,