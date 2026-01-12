Trapani escluso dalla Serie A, Antonini: «Farò ricorso alla Corte europea e distruggerò la giustizia sportiva come Agnelli»

Dopo polemiche e figuracce, con la squadra costretta a presentarsi senza giocatori e allenatore, Trapani è stata esclusa dal campionato. Ma il proprietario degli Shark annuncia battaglia: «Non vendo. Se è la Fip a radiarci, i risarcimenti saranno milionari. Il principale responsabile? Il nostro sindaco». E rilancia: «Irpef non pagata? Ho denunciato per frode processuale, stiamo pagando l’Iva. Dovranno restituirci tutto»

Hanno escluso la squadra dal campionato di Serie A di basket, ma lui non se ne va. Deciso, imperterrito, irremovibile. Valerio Antonini, un Aguirre furore di dio dello sport. E dei tribunali. Anche quelli europei. Presidente Antonini, perché si è ostinato a giocare? E perché avrei dovuto ritirare la squadra dal campionato, per fare un favore alla Federazione? No, i regolamenti ce lo consentivano. Le multe sarebbero state enormi, volevo che fosse la Fip a radiarci, così i risarcimenti saranno mul