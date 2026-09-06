Turchia batte Italia, ma grazie a Velasco facciamo scuola

Le Sultans of the Net hanno portato a casa un 3 a 2 all’Europeo di volley. È però un argento che vale il cuore e l’onore, eccome. In un anno di transizione, tanti piccoli scricchiolii avrebbero potuto far crollare l’impalcatura azzurra. Perché tutti cercano un altro Velasco

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Hanno vinto loro: le Sultans of the Net, le sultane della rete. E lo hanno fatto nella bolgia di Istanbul, con le donne turche che si abbracciavo, saltavano e piangevano. Ecco la Turchia che vince (3-2) l’Europeo di volley: anche questa è storia. È la squadra di Melissa Vargas, cubana naturalizzata. E ovviamente di Daniele Santarelli, l’allenatore italiano bravo e vincente. Niente gloria per le Bond girl di Julio Velasco, questa volta. Brave e spietate le azzurre solo a set alterni: bene i primi