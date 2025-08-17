Gli Europei Under 20 di atletica leggera hanno portato alla luce il talento della velocista quindicenne. Il proposito di aggregarla alla Nazionale maggiore per i Mondiali di settembre a Tokyo è stato per fortuna accantonato. La letteratura, la scienza, lo sport indicano chiaramente che la profondità permette di comprendere non solo eseguire; trasforma il talento in identità. Non è lentezza, bensì radicamento: è il tempo necessario per assimilare, per creare i presupposti
Tutto il tempo davanti a Doualla: la fretta è nemica della profondità
17 agosto 2025 • 17:00Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:35
Gli Europei Under 20 di atletica leggera hanno portato alla luce il talento della velocista quindicenne. Il proposito di aggregarla alla Nazionale maggiore per i Mondiali di settembre a Tokyo è stato per fortuna accantonato. La letteratura, la scienza, lo sport indicano chiaramente che la profondità permette di comprendere non solo eseguire; trasforma il talento in identità. Non è lentezza, bensì radicamento: è il tempo necessario per assimilare, per creare i presupposti