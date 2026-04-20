Umberto Calcagno: «Fondo di fine carriera, servizi e tutele, da Dossena accuse di parte contro Aic»

Il rappresentante dei giocatori rivendica le scelte fatte e le battaglie intraprese: «Noi agenzia di servizi? È un vanto aver tenuto intatta la nostra anima sindacale e aver incrementato anche i servizi gratuiti. Prima di Assocapp, Dossena si era già candidato all'Aic e poi come presidente della Lega Serie B. Io ho sempre immaginato di fare una sola cosa nella vita». Poi invita tutti a «farsi sistema» per uscire dalla crisi: «Capiamo perché i giocatori convocabili sono così poco utilizzati nei club. La Serie A indichi la strada: servono tax credit o incentivi per chi investe nei settori giovanili»