intervista al presidente dell’associazione calciatori

Umberto Calcagno: «Fondo di fine carriera, servizi e tutele, da Dossena accuse di parte contro Aic»

Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno (FOTO ANSA)
Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno (FOTO ANSA)
Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno (FOTO ANSA)
Marco Colombo
20 aprile 2026 • 17:28Aggiornato, 20 aprile 2026 • 17:31

Il rappresentante dei giocatori rivendica le scelte fatte e le battaglie intraprese: «Noi agenzia di servizi? È un vanto aver tenuto intatta la nostra anima sindacale e aver incrementato anche i servizi gratuiti. Prima di Assocapp, Dossena si era già candidato all'Aic e poi come presidente della Lega Serie B. Io ho sempre immaginato di fare una sola cosa nella vita». Poi invita tutti a «farsi sistema» per uscire dalla crisi: «Capiamo perché i giocatori convocabili sono così poco utilizzati nei club. La Serie A indichi la strada: servono tax credit o incentivi per chi investe nei settori giovanili»

«Le parole di Beppe Dossena mi sembrano abbastanza di parte», dice con amarezza Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione italiana calciatori, in risposta alle dichiarazioni del presidente della nuova sigla sindacale Assocapp, che ha duramente criticato Aic dalle colonne del nostro giornale. Dal fondo di fine carriera alla rappresentanza femminile, Calcagno rivendica le scelte dell’Aic: «Bisognerebbe stare un po’ più attenti nel criticare quanto è stato fatto finora», dice fin da subito, la

Per continuare a leggere questo articolo

Marco Colombo
Marco Colombo
Marco Colombo

Nato a Milano nel 1994, è laureato in Scienze politiche con un percorso su legalità e criminalità organizzata. Ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso.