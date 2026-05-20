La terza di Narvaez al Giro e la lezione dei bimbi di Michele Bartoli

L’ecuadoriano si aggiudica lo sprint a due con lo spagnolo Enric Mas. A dare il via alla tappa Michele Bartoli, eccellente preparatore di professionisti, che ha fondato una sua scuola di ciclismo per bambini a Vicopisano. Il motto è: «Crescere, sognare, pedalare». E il comune gli permette di chiudere le strade quando porta i piccoli ad allenarsi. Una rivoluzione, in un paese come il nostro: si potrebbe anche copiare