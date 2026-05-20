il giro in italia – undicesima tappa

La terza di Narvaez al Giro e la lezione dei bimbi di Michele Bartoli

Credit photo: Michele Bartoli Academy
Credit photo: Michele Bartoli Academy
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Alessandra Giardini
20 maggio 2026 • 18:23

L’ecuadoriano si aggiudica lo sprint a due con lo spagnolo Enric Mas. A dare il via alla tappa Michele Bartoli, eccellente preparatore di professionisti, che ha fondato una sua scuola di ciclismo per bambini a Vicopisano. Il motto è: «Crescere, sognare, pedalare». E il comune gli permette di chiudere le strade quando porta i piccoli ad allenarsi. Una rivoluzione, in un paese come il nostro: si potrebbe anche copiare

Non (solo) la gara, ma l’Italia che le scorre accanto. “Il Giro in Italia” racconta ogni giorno i luoghi, le storie e le curiosità dietro ogni tappa della 109esima Corsa rosa. Tra geografia e memoria, il Giro diventa il pretesto per raccontare i territori che attraversa. Qui tutte le altre puntate. Qualche volta il ciclismo sembra aritmetica, e due più due alla fine fa quattro: succede al Giro, con l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez che sul traguardo di Chiavari vince lo sprint a due con lo spagnol

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Alessandra Giardini
Alessandra Giardini
Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.