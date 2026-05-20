La terza di Narvaez al Giro e la lezione dei bimbi di Michele Bartoli

L’ecuadoriano si aggiudica lo sprint a due con lo spagnolo Enric Mas. A dare il via alla tappa Michele Bartoli, eccellente preparatore di professionisti, che ha fondato una sua scuola di ciclismo per bambini a Vicopisano. Il motto è: «Crescere, sognare, pedalare». E il comune gli permette di chiudere le strade quando porta i piccoli ad allenarsi. Una rivoluzione, in un paese come il nostro: si potrebbe anche copiare
Non (solo) la gara, ma l’Italia che le scorre accanto. “Il Giro in Italia” racconta ogni giorno i luoghi, le storie e le curiosità dietro ogni tappa della 109esima Corsa rosa. Tra geografia e memoria, il Giro diventa il pretesto per raccontare i territori che attraversa. Qui tutte le altre puntate. Qualche volta il ciclismo sembra aritmetica, e due più due alla fine fa quattro: succede al Giro, con l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez che sul traguardo di Chiavari vince lo sprint a due con lo spagnol