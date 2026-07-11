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Viaggio nel calcio arcobaleno di Washington: un rifugio contro l’America che esclude

Credits: Instagram / @ftsc_dc
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Maria Michela D’Alessandro
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11 luglio 2026 • 07:00

Il Federal Triangles Soccer Club è da 30 anni un luogo di appartenenza e resistenza contro omofobia e pregiudizi. Mentre i diritti Lgbtq+ tornano al centro dello scontro, sul loro campo da gioco non ci sono sentenze o restrizioni

WASHINGTON - In campo ci sono uomini, donne, gay, lesbiche, persone transgender e non binary. Alcuni giocano da sempre, altri hanno ricominciato dopo anni. Altri ancora, fino a poco tempo fa, avevano deciso che il calcio non avrebbe più fatto parte della loro vita. Succede a Washington DC, dove ogni estate il Federal Triangles Soccer Club organizza il Summer of Freedom, un campionato amatoriale che riunisce circa 180 giocatori divisi in dodici squadre. Nato oltre trent'anni fa da una decina di p

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.