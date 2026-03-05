Inizia il Mundialito del baseball: l’Italia figlia della diaspora ricorda agli Usa la loro storia

Il World Baseball Classic è gestito e organizzato dalla Major League, che per questo “concede” i suoi giocatori, al contrario di quanto accade di solito per altri tornei, da quelli continentali alle Olimpiadi. Accanto ai ragazzi nati e cresciuti nel nostro paese, tra gli azzurri sono tanti i figli della diaspora del secolo scorso negli Usa, un paese tradizionalmente terra di immigrazione sebbene l’attualità voglia cancellare il passato

true false

HOUSTON – C’è una parte della storia d’Italia nello scorrere i nomi del roster di Italia Baseball, che da giovedì 5 marzo – ma la prima partita per gli azzurri è in programma sabato 7, contro il Brasile a Houston – sarà impegnata nel World Baseball Classic, il maggiore evento del batti e corri mondiale per squadre nazionali, gestito e organizzato dalla Major League e dove, proprio per questo, scenderanno sul diamante i giocatori della Grande Lega. Che, usualmente non concede i propri giocatori p