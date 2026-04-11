Il corridore ideale esiste, ma non vince: Wout van Aert, il magnifico perdente

Forte in salita, potente a cronometro, veloce allo sprint. In un mondo di supereroi sempre più precoci che lo fanno sembrare antiquato, è l’uomo ideale per ogni terreno: pavé, ghiaia, fango, asfalto. Eppure non vince mai: c’è sempre qualcuno che al momento giusto ha qualcosa più di lui, a sua volta protagonista di cadute, fratture, interventi. Ma a ogni grande classica, sempre più appassionati sperano in un successo del grande fiammingo. Sarà così anche domenica alla Parigi-Roubaix