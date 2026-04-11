Il corridore ideale esiste, ma non vince: Wout van Aert, il magnifico perdente

Forte in salita, potente a cronometro, veloce allo sprint. In un mondo di supereroi sempre più precoci che lo fanno sembrare antiquato, è l’uomo ideale per ogni terreno: pavé, ghiaia, fango, asfalto. Eppure non vince mai: c’è sempre qualcuno che al momento giusto ha qualcosa più di lui, a sua volta protagonista di cadute, fratture, interventi. Ma a ogni grande classica, sempre più appassionati sperano in un successo del grande fiammingo. Sarà così anche domenica alla Parigi-Roubaix
Il corridore ideale esiste. Forte in salita, potente a cronometro, veloce allo sprint. È l’uomo ideale per ogni terreno: pavé, ghiaia, fango, asfalto. Riassume in sé tutte le sfaccettature del talento. La sua classe trapela da ogni colpo di pedale, da ogni gesto. Eppure Wout van Aert non vince praticamente mai. In tutte le gare c’è sempre qualcuno che al momento giusto ha qualcosa più di lui. Nonostante il fisico da flahute, il prototipo del fiammingo nato per domare le strade del nord nelle con