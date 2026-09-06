Yuri Romanò: «La forza del volley è lasciar crescere i giovani. Polonia o Russia? Casa è dove c’è la mia famiglia»

Il migliore opposto del mondo non trova spazio nel campionato italiano: «Sono stato malinconico, ora sono felice». «La pressione aumenta davanti ai tifosi azzurri? No, non vedo l’ora di godermi il frastuono dei nostri palazzetti»
Dal gelo della Siberia al caldo di Napoli con l’affascinante cornice di Piazza del Plebiscito per la prima partita, il 10 settembre, degli Europei maschili di pallavolo. Per il debutto dell’Italia contro la Svezia spettatore d’eccezione il presidente Sergio Mattarella, per altro super appassionato di volley. «Non vedo l’ora di entrare in Piazza del Plebiscito, la immagino strapiena, già l’inno sarà da brividi. Noi azzurri siamo super gasati. Dovremo gestire la controindicazione di giocare all’ap