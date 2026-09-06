intervista – dal 10 settembre gli europei

Yuri Romanò: «La forza del volley è lasciar crescere i giovani. Polonia o Russia? Casa è dove c’è la mia famiglia»

Yuri Romanò (Credits Fipav Creative Hub)
Yuri Romanò (Credits Fipav Creative Hub)
Yuri Romanò (Credits Fipav Creative Hub)
Lia Capizzi
Segui Domani su Google
06 settembre 2026 • 07:00

Il migliore opposto del mondo non trova spazio nel campionato italiano: «Sono stato malinconico, ora sono felice». «La pressione aumenta davanti ai tifosi azzurri? No, non vedo l’ora di godermi il frastuono dei nostri palazzetti» 

Dal gelo della Siberia al caldo di Napoli con l’affascinante cornice di Piazza del Plebiscito per la prima partita, il 10 settembre, degli Europei maschili di pallavolo. Per il debutto dell’Italia contro la Svezia spettatore d’eccezione il presidente Sergio Mattarella, per altro super appassionato di volley. «Non vedo l’ora di entrare in Piazza del Plebiscito, la immagino strapiena, già l’inno sarà da brividi. Noi azzurri siamo super gasati. Dovremo gestire la controindicazione di giocare all’ap

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping