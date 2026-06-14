oltre il mito della perfezione

Da limite insuperabile a male gestibile: la lezione di Zverev sul diabete di tipo 1

Antonella Bellutti
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14 giugno 2026 • 07:00

La vittoria del tedesco al Roland Garros racconta una rivoluzione culturale prima ancora che sportiva. Per decenni il diabete ha significato rinunce e marginalità. Oggi campioni come lui, Alice Degradi o gli atleti del Team Novo Nordisk mostrano una realtà diversa: grazie a terapie e tecnologie si può competere ai massimi livelli. Un cambio di paradigma che vale anche nella vita quotidiana

Lo sport ha un’ossessione antica, il mito della perfezione: la pretende dai corpi, la esige dai risultati. Ci ha abituati ad immaginare atleti come infallibili macchine da prestazione. Eppure, la cronaca sta scrivendo una storia diversa. Il Roland Garros appena concluso è stato lo scenario in cui si è ambientato un nuovo capitolo, i cui protagonisti sono campioni imperfetti, che crollano, che perdono, potenzialmente fortissimi ma frenati da infortuni o da fragilità improvvise, inspiegabili: o ca

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Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico