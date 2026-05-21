Stefania Craxi: «Nessuno remi contro la legge sul fine vita. Ce la chiede il Paese»

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Fino a oggi è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale a fissare il quadro giuridico in materia di fine vita, con la sentenza costituzionale capostipite del 2019 sul caso dj Fabo, poi precisata da un’altra sentenza nel 2024. I giudici sono stati chiari nel sottolineare, però, la necessità di una legge che disciplini il tema una volta per tutte. Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, il Parlamento non è ancora riuscito ad approvare una legge sulla morte volontaria medicalmente