“Taiwan Travelogue” è un libro che interroga i nostri appetiti

Il romanzo di Yáng Shuāng-zǐ racconta il viaggio di una scrittrice giapponese nella Taiwan colonizzata dall’impero nipponico: al centro c’è il suo rapporto con la donna del luogo che la accompagna come traduttrice. Una trama all’apparenza semplice, in cui anche attraverso la passione della protagonista per il cibo si esplora il tema dello sguardo coloniale
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i