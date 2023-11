I quattro giorni più caotici della storia recente della Silicon Valley si sono conclusi con un ennesimo colpo di scena: l’annuncio, da parte del ceo di Microsoft Satya Nadella, dell’approdo di Sam Altman e Greg Brockman (cofondatori e, rispettivamente, ex ceo ed ex presidente di OpenAI) direttamente alla corte del colosso fondato da Bill Gates.

Il figliol prodigo salvato da Microsoft

Dopo essere stato improvvisamente licenziato venerdì scorso, e dopo il fallimento dei negoziati per il suo immediato ritorno (in seguito al quale è stato invece scelto Emmett Shear, in uscita da Twitch), Altman ha ottenuto da Microsoft l’incarico di guidare una nuova divisione dedicata alla ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale, accompagnato da Brockman e dai tanti talenti che, stando alle indiscrezioni, sarebbero pronti a fare le valigie e ad abbandonare OpenAI. Una soluzione praticamente obbligata per Nadella, che sarebbe stato colto di sorpresa come tutti gli altri dal licenziamento di Altman, nonostante sia proprio Microsoft – tramite i 13 miliardi di dollari investiti – ad aver permesso a OpenAI di trasformarsi da promettente startup a realtà leader del settore dell’intelligenza artificiale generativa.

Ma se Satya Nadella – che ha comunque fatto sapere di voler rispettare i suoi impegni nei confronti di OpenAI – non era favorevole a quello che è stato definito «un colpo di stato», com’è possibile che il consiglio d’amministrazione di una società che dipende finanziariamente da Microsoft abbia potuto farne fuori i cofondatori e figure chiave?

Tutto dipende dalla particolare struttura di OpenAI (retaggio delle sue origini, poi largamente modificate, di società no profit), che prevede che i membri del consiglio d’amministrazione non abbiano interessi economici nell’azienda stessa e debbano invece assicurarsi, per statuto, che OpenAI sviluppi un’intelligenza artificiale sicura e di cui l’intera società possa beneficiare, senza badare alle questioni economiche.

Di conseguenza, Microsoft non siede al tavolo del consiglio d’amministrazione e Altman è stato cacciato dalla sua stessa società senza che Nadella nemmeno ne fosse a conoscenza, adducendo – come da stringato comunicato di OpenAI – ragioni legate a mancanza di trasparenza nelle comunicazioni e incapacità di esercitare le sue responsabilità.

Le ragioni dietro la scelta del board

A cosa fa riferimento il consiglio d’amministrazione? A infastidire il board sono state con ogni probabilità le altre avventure imprenditoriali di Altman (tra cui Worldcoin, una criptovaluta che dovrebbe consentire il reddito universale a livello globale) e soprattutto l’atteggiamento spregiudicato nei confronti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, che sarebbe in palese contrasto con la missione di OpenAI.

Visto lo statuto di OpenAI, è comprensibile che le azioni di Altman – aver ottenuto enormi finanziamenti da Microsoft tramite un escamotage societario e aver lanciato prodotti senza particolari cautele – lo abbiamo messo in contrapposizione con il consiglio d’amministrazione e in particolare con il chief scientist Ilya Sutskever.

Un sospetto suffragato dal fatto che i quattro membri del cda che hanno eliminato Altman e Brockman sono tutti vicini al movimento dell’Altruismo Efficace e del Lungotermismo, due scuole di pensiero molto controverse che hanno in cima alle loro preoccupazioni il cosiddetto “rischio esistenziale”, il pericolo cioè che l’intelligenza artificiale sfugga al controllo dell’essere umano e si ribelli.

Preoccupazioni fantascientifiche e che rischiano di far passare in secondo piano i rischi concreti causati dall’intelligenza artificiale (disinformazione, deep fake, impatto sul mondo del lavoro, discriminazioni, ecc.), ma che in ogni caso non sono condivise da Altman – che ritiene che la AI sia un’innovazione complessivamente positiva – e che sicuramente non interessano a Nadella, preoccupato invece di massimizzare i ritorni del suo investimento in OpenAI.

Catastrofisti contro tecno-ottimisti

Quanto avvenuto tra OpenAI e Microsoft ricalca lo scontro in atto da tempo tra le due fazioni dell’intelligenza artificiale: da una parte i cosiddetti doomers, catastrofisti convinti che questa tecnologia, come detto, sia incredibilmente pericolosa e vada quindi trattata con cautela; dall’altra i tecno-ottimisti, contrari a qualsiasi regolamentazione e sicuri che sia necessario procedere senza remore nello sviluppo di questa innovazione.

Da una parte Elon Musk, il board di OpenAI o think tank come il Future of Life Institute (che aveva lanciato l’appello per sospendere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale), dall’altra personalità come il potentissimo investitore Marc Andreessen-Horowitz, fondatore della società di venture capital A16Z convinto – come ha scritto in un recente blogpost – che «l’intelligenza artificiale salverà il mondo» (una posizione non del tutto disinteressata, vista la sua partecipazione a molteplici startup che sarebbero sicuramente penalizzate da una ferrea regolamentazione).

Uno scontro che assume spesso toni millenaristi e che sta pericolosamente polarizzando il dibattito sull’intelligenza artificiale. Sam Altman ha rischiato di essere la prima prestigiosa vittima di questo scontro, prima di venir salvato in extremis da Satya Nadella. Che così si è portato a casa i principali fautori del successo di OpenAI, mantenendo comunque il diritto di poter usare tutti i prodotti della startup creatrice di ChatGPT e Dall-E. Tra i due litiganti, il terzo gode: raramente questo proverbio si è rivelato più indovinato.

