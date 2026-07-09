Una mente anestetizzata, così il nostro cervello si adatta allo scrolling

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In questo quadro, il brain rot appare meno come una nuova patologia e più come un adattamento disfunzionale a un ambiente iperstimolante. Una condizione che non distrugge le capacità cognitive, ma le riorienta verso modalità più semplici, rapide e meno costose. La questione, allora, non è solo quanto tempo passiamo online, ma che tipo di mente stiamo allenando. E se questa mente, nel lungo periodo, sarà ancora in grado di sostenere attenzione, complessità e progettualità