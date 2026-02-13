monetizzare i nostri “segreti”

Su ChatGPT arrivano le inserzioni, OpenAI punta sull’economia dell’intimità

Andrea Daniele Signorelli
13 febbraio 2026 • 07:00

Le perdite accumulate dalla società di Sam Altman l’hanno costretta a una decisione tanto inevitabile quanto pericolosa, che potrebbe alienare gli utenti e avvantaggiare gli avversari. Visto quanto avvenuto in passato con i social network e non solo, è meglio prestare attenzione

Che la pubblicità stesse per arrivare su ChatGPT è diventato evidente il 7 maggio 2025. In quella data, OpenAI ha annunciato di aver assunto Fidji Simo: ex ceo della società di food delivery Instacart, ma nota soprattutto per aver progettato il motore pubblicitario di Meta. Da allora sono passati un po’ di mesi, ma il momento è infine arrivato: a partire dal 10 febbraio, per ora solo negli Stati Uniti, le inserzioni sono state introdotte nella versione gratuita di ChatGPT. Una decisione in quest

Per continuare a leggere questo articolo

Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.