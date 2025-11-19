Chiamate moleste, da oggi è attivo il “super-filtro” anti-truffa: tutte le incognite

La soluzione tecnologica messa a punto da Acgom e dalle compagnie telefoniche promette di arginare il 95 per cento delle telefonate spam. Ma le associazioni dei consumatori esprimono seri dubbi e ci sarà da fare i conti con sms, messaggi Whatsapp e piattaforme di intelligenza artificiale

È attivo da oggi, 19 novembre, il “filtro” tecnologico che punta ad arginare le telefonate moleste, quelle provenienti da finti numeri di cellulare gestiti dall’estero. Dopo la prima fase, scattata lo scorso 19 agosto, per bloccare le numerazioni con prefisso da numerazione fissa scatta dunque la fase annunciata come la «svolta storica». La soluzione messa a punto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni insieme con gli operatori telefonici sarebbe un unicum a livello europeo e addiritt