Tecnologia

Chiamate moleste, da oggi è attivo il “super-filtro” anti-truffa: tutte le incognite

Mila Fiordalisi
19 novembre 2025 • 07:00

La soluzione tecnologica messa a punto da Acgom e dalle compagnie telefoniche promette di arginare il 95 per cento delle telefonate spam. Ma le associazioni dei consumatori esprimono seri dubbi e ci sarà da fare i conti con sms, messaggi Whatsapp e piattaforme di intelligenza artificiale

È attivo da oggi, 19 novembre, il “filtro” tecnologico che punta ad arginare le telefonate moleste, quelle provenienti da finti numeri di cellulare gestiti dall’estero. Dopo la prima fase, scattata lo scorso 19 agosto, per bloccare le numerazioni con prefisso da numerazione fissa scatta dunque la fase annunciata come la «svolta storica». La soluzione messa a punto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni insieme con gli operatori telefonici sarebbe un unicum a livello europeo e addiritt

Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.