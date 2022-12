Nei dieci video musicali più guardati su YouTube trionfano Sanremo e i tormentoni estivi, con Mahmood e Blanco, La rappresentante di lista, Sangiovanni, Fedez e Rocco Hunt. Fra quelli non musicali è prima un’esibizione su Italia’s got talent

La fine dell’anno coincide sempre con una serie di bilanci e così fanno anche diverse società tecnologiche: anche perché è un modo insieme per farsi pubblicità gratuita e per creare un senso di partecipazione negli utenti. A parte questo, è comunque interessante darci un occhio per capire cosa va in tendenza e cosa attira di più il pubblico. Qui sotto iniziamo ad esempio con YouTube, con la lista dei video più guardati durante l’anno in Italia, divisi in tre classifiche:

I video (non musicali) più popolari in Italia

1 – BELLO BELLO 👨🏻‍💼 la hit di Federico Martelli a Italia's Got Talent

2 – Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere

3 – Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini - Muschio Selvaggio Podcast

4 – POVERO GABBIANO contro Kenny - Pera Toons 105

5 – 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool

6 – INCONTRO LA MIA EX RAGAZZA DOPO 8 ANNI

7 – Cheapest Private Room on Japan's Overnight Sleeper Train 😴 12 Hour Trip from Tokyo 寝台特急サンライズ出雲 vlog

8 - MINI BUNKER COMPLETATO

9 - Mudù - Le Brevissime dal dentista e ginecologo

10 - Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

1 – Mahmood, BLANCO - Brividi (Sanremo 2022)

2 – Fedez, Tananai, Mara Sattei - LA DOLCE VITA (Official Video)

3 – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello (Official Video)

4 - La Rappresentante di Lista - Ciao Ciao (Official Video - Sanremo 2022)

5 – sangiovanni - farfalle (Sanremo 2022)

6 – Irama - Ovunque Sarai (Official Video) [Sanremo 2022]

7 – Boomdabash, Annalisa - Tropicana

8 – Dargen D'Amico - Dove Si Balla (Sanremo 2022)

9 – Elodie - Bagno a mezzanotte

10 - Fred De Palma - Extasi (Official Video)

