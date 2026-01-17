Complotti, fake news e contenuti modificati: negli Usa partono le lezioni a scuola per difendersi

Valerie Ziegler nella scuola pubblica di San Francisco tiene un corso per insegnare ai suoi studenti come riconoscere i rischi di rete e social. In Italia non esiste un programma strutturato e obbligatorio di formazione per i docenti. Con il Pnrr sono partiti corsi spesso di scarsa qualità, incapaci di calarsi nelle esigenze delle scuole

L’Abraham Lincoln High School è una scuola pubblica di San Francisco con ottant’anni di storia. Un curriculum molto ampio e una serie di eccellenti risultati degli alunni la pongono fra gli istituti più ambiti della zona. È qui che Valerie Ziegler tiene un corso per insegnare ai suoi studenti come riconoscere contenuti generati dall’intelligenza artificiale, fake news e deepfake. L’iniziativa di Ziegler non è un’azione isolata, ma rientra in un programma di formazione che sta coinvolgendo un gru