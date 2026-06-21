La corsa all’intelligenza artificiale, l’invasione dei data center in Europa

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«Troppo spesso sento dire che l’Europa è in ritardo nella corsa all’intelligenza artificiale, mentre la Cina e gli Stati Uniti si trovano già in vantaggio. Non sono d’accordo, perché questa corsa è tutt’altro che finita e la leadership globale è ancora in gioco”, aveva dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante lo scorso AI Action Summit di Parigi. Una dichiarazione molto ottimistica, visto l’enorme ritardo accumulato nei confronti delle due superpotenze te