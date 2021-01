Spulciare i canali Telegram della destra americana è come entrare in una realtà parallela. I democratici sono i veri razzisti; c’è una “guerra” in atto contro i bianchi e l’immigrazione viene usata come arma da un’elite segreta per sottometterli. Un uomo accusato di aver preso parte all’assalto al Congresso non si è ucciso per evitare l’arresto, ma è stato indotto al suicidio dall’Fbi. A proposito, l’attacco è ovviamente un falso, un complotto (sempre dell’Fbi, o degli Antifa, a seconda delle versioni) ordito per screditare i sostenitori di Trump.

E questo è solo l’aspetto più visibile del dibattito, quello che si coglie andando a consultare i post pubblici; c’è tutto un mondo occulto, che si nasconde delle chat segrete e nei gruppi privati, che è molto più estremo. Qui si trovano video e foto inneggianti alla violenza e allo sterminio dei nemici, manuali di sopravvivenza in caso di guerra civile, istruzioni per fabbricare armi e bombe artigianali.

Rifugio su Telegram

Attivisti e studiosi dell’odio sui social sottolineano da tempo come Telegram, dopo essere stato per qualche tempo il network preferito dai terroristi dello Stato Islamico, sia diventato uno dei principali rifugi per movimenti razzisti, misogini, antisemiti e, talvolta, esplicitamente inneggianti alla rivolta armata.

I vantaggi, dal loro punto di vista, sono molteplici: il software funziona sia sullo smartphone sia via browser o come applicazione per computer, su tutti i principali sistemi operativi. Dispone sia di strumenti per interfacciarsi e dialogare apertamente col pubblico (i canali e i gruppi pubblici) che di stanze segrete, criptate, dove portare avanti le discussioni e le iniziative più sovversive. Non da ultimo, mette a disposizione ampi mezzi di archiviazione e condivisione di documenti: si possono caricare file fino a 1,5 gigabyte, molto di più di altri network.

Dopo Christchurch

Gruppi di neo-nazisti russi utilizzano per coordinarsi la app di messaggistica creata dai fratelli Durov fin dal dicembre 2015. Negli ultimi mesi si è assistito però ad un forte incremento della presenza di estremisti di varia nazionalità, tanto che il Centro Simon Wiesenthal di Los Angeles, in un rapporto del luglio scorso, ha definito Telegram “l'arma online prediletta dall'estrema destra violenta”.

Un primo punto di svolta si è avuto nel marzo 2019, dopo gli attentati islamofobi di Christchurch in Nuova Zelanda: il SITE Intelligence Group, un’organizzazione di monitoraggio del terrorismo, ha esaminato un campione di 374 canali di estrema destra e ha scoperto che l'80% di essi sono stati creati entro sei mesi dall'attacco.

Proud boys

Un’ulteriore accelerazione sta avvenendo in questi giorni, dopo i tumulti del Campidoglio e prima dell’inaugurazione di Biden, complice l’espulsione del presidente Trump da tutti i principali social media e la chiusura di network alternativi, come Parler, su cui erano confluiti gran parte dei suoi sostenitori. I neo fascisti Proud Boys, coinvolti in vari episodi violenti, sono fra quelli ad averne tratto maggior giovamento.

«Uno dei canali dei Proud Boys su Telegram è cresciuto di quasi 6.000 utenti in quattro ore», notava pochi giorni fa su Twitter la ricercatrice Megan Squire, che studia l’estremismo online alla Elon University del North Carolina.

L’opportunità

Come si può facilmente verificare usando siti come Tgstat, che offrono statistiche sui vari canali Telegram, la tendenza è proseguita (sebbene a un ritmo minore) anche nelle ore successive.

Si tratta di numeri ancora relativamente piccoli, se paragonati a quelli di Facebook: il gruppo “Stop the Steal”, per esempio, prima di essere rimosso aveva raggiunto in poche ore i 320.000 membri, mentre canali simili su Telegram raggiungono un pubblico dieci volte minore.

Gli estremisti vedono però nell’esodo forzato dalle piattaforme mainstream un’occasione per portare dalla loro parte i conservatori più moderati. «È la nostra opportunità di prenderli per mano e portarli verso la vera ideologia» recita un post visualizzato più di ventimila volte.

Il problema

Si ripropone quindi la domanda: conviene chiudere interi social o singoli account che propagano opinioni estreme e controverse, col rischio che chi le esprime migri semplicemente verso altre e più accoglienti piattaforme, magari più di nicchia e difficili da monitorare?

Per Squire, la questione è malposta. Espellere gli estremisti dai siti più utilizzati, erode infatti la loro “facciata di normalità” ed evita che molestino e aggrediscano verbalmente i moderati che frequentano siti come Facebook e Twitter e, di converso rende più difficile fare proseliti fra di loro.

Certo, all’inizio può essere più difficile individuarli, ma questo fa parte del gioco, dell’eterna caccia a guardie e ladri fra estremisti e ricercatori.

Rimuovere Telegram?

La soluzione non può nemmeno essere quella di rimuovere Telegram dagli app store, come chiesto da alcuni attivisti (come si legge per esempio nel tweet qui sopra). Oggi Telegram è usato da 500 milioni di persone, la maggior parte delle quali non ha niente a che fare con l’estremismo online. Milioni di cittadini bielorussi la hanno usata nelle loro proteste, così come gli attivisti russi e del Medio Oriente.

È certo però che la piattaforma deve fare di più per rimuovere i contenuti che incitano all’odio e, a giudicare dalle notizie delle ultime ore, questo sta già avvenendo.

© Riproduzione riservata