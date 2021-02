La guerra di Fortnite contro l’iPhone si trasferisce in Europa. Epic Games, la società che ha sviluppato il videogioco, ha presentato un esposto all’antitrust dell’Unione europea, accusando Apple di imporre commissioni troppo onerose nei negozi digitali. Ogni volta che un’app o un abbonamento vengono venduti, Apple si tiene il 30 per cento dei guadagni.

Il reclamo a Bruxelles è solo l’ultimo capitolo di una battaglia che si combatte ormai da mesi. A partire da quando Epic Games aveva sviluppato il proprio sistema interno di pagamenti, cercando di aggirare così le commissioni e tenendosi tutti i guadagni. La risposta di Apple (e di Google) era stata l’eliminazione del gioco dal proprio negozio di app.

Posizione dominante

Da allora è iniziata una sfida di comunicazione e di lobbying, che ha costretto Apple a qualche passo indietro. Per esempio, con l’avvio di un programma destinato ai piccoli sviluppatori che permette un dimezzamento delle commissioni.

Nei giorni scorsi, in North Dakota si è discussa una proposta di legge, poi non approvata. Avrebbe obbligato Apple a consentire il download delle app anche da piattaforme diverse rispetto a quella ufficiale. Il punto contestato da Epic games (e da altri sviluppatori, più o meno grandi) è la posizione dominante che permette ad Apple di imporre le proprie regole.

(AP Photo/Patrick Semansky, File)

Un mercato equo

È un problema che riguarda ancora di più chi sviluppa videogiochi – ha spiegato Epic Games nel suo esposto – dopo il lancio di Apple arcade, una piattaforma che permette di accedere a una serie di contenuti ludici con lo stesso abbonamento.

Tim Sweeney, fondatore e amministratore delegato di Epic Games, dice che «la posta in gioco è il futuro delle piattaforme mobili. I consumatori dovrebbero poter scegliere da dove installare le loro app e gli sviluppatori dovrebbero poter competere in un mercato equo». La posizione di Apple è che solo un controllo sul proprio negozio digitale può garantire «un luogo sicuro e affidabile» per scaricare le app, con benefici diretti anche per gli sviluppatori.

