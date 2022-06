Sheryl Sandberg, la numero due di Mark Zuckerberg a Meta (la società proprietaria di Facebook), si è dimessa. L’ufficialità è arrivata mercoledì sera sulla sua pagina Facebook. Sandberg è stata direttore operativo del gigante dei social media per 14 anni. Era entrata a far parte di Google nel 2008.

«Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, speravo di ricoprire questo ruolo per cinque anni. Quattordici anni dopo, è tempo per me di scrivere il prossimo capitolo della mia vita», ha scritto Sandberg sulla sua pagina Facebook, senza dare ulteriori informazioni sul suo futuro.

Secondo quanto scrive lo stesso Mark Zuckerberg su Facebook, il ruolo di Sandberg sarà preso da Javier Olivan. «È la fine di un’èra», ha scritto.

