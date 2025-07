L’halo non c’è, non serve, e la testa che spunta dall’abitacolo è un parallelepipedo. Studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia hanno progettato in cinque anni un’auto autonoma. Pochi giorni fa ha battuto il record del circuito di Marzaglia che apparteneva a un uomo

L’halo non c’è, non serve, ma una testa, diciamo così, dall’abitacolo spunta fuori ugualmente, sotto forma di un curioso parallelepipedo: è il radar, uno dei sensori tra le decine e decine montati su questa Dallara AV 24, una derivata dalla IL-15, in configurazione racing. Una monoposto a ruote scoperte di quelle che gareggiano nella Indy Nxt, serie del circuito IndyCar americano, spinta da un motore Honda V-Tec K 20 sovralimentato da 2000 cc per una potenza di 500 cavalli.

Un’auto particolare perché nell’abitacolo non c’è un pilota ma sostanzialmente un server, programmato per guardarsi intorno, percepire avversari e ostacoli, valutare distanze e annusare l’aria, con tutta una serie di Lidar submillimetrici, camere ottiche, sensori Imu, Gps e Gnss, oltre al radar di prima – in realtà sono due: uno davanti, uno dietro. E poi cavi, antenne varie ed eventuali; siamo nel mondo del racing a guida full autonomous, totalmente autonoma, tutta intelligenza artificiale insomma, e il punto è proprio questo: pensare a una monoposto che sfreccia a circa 300 km/h su un circuito, guidata da nessuno, non può non lasciare un certo senso di turbamento. Vederla con i propri occhi, in effetti, spaventa, anche se in fondo si tratta di un’impressione, perché quella monoposto racconta molto più di quanto ci si possa immaginare.

Dire che è guidata da nessuno – attenzione – non implica solo l’assenza fisica del pilota, ma anche quella di qualsiasi comando da remoto, perché la vettura pensa da sola, da sola ragiona in base ai principi della fisica che conosce alla perfezione, da sola determina le strategie di gara e le traiettorie, come affrontare una curva, se sorpassare o meno.

L’uomo? C’è, eccome, perché l’ha sviluppata – cioè l’ha cresciuta e l’ha addestrata, aumentandone la capacità computazionale – ma la lascia libera, e nel caso di specie gli algoritmi che istruiscono e allenano la sua guida totalmente autonoma sono sviluppati dagli studenti e dai ricercatori del progetto Unimore Racing, coordinato dal professor Marko Bertogna del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia e dai softwaristi di Hipert, azienda spin off dello stesso ateneo di Modena e Reggio Emilia.

I progettisti della macchina senza pilota del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia con i softwaristi di Hipert. FOTO UNIMORE RACING

Su questa monoposto a guida autonoma lavorano dal 2020 negli Stati Uniti, dove la vettura di fatto ha la sua casa e dove aveva iniziato a correre negli ovali dell’Indy. Una manciata di giorni fa è stata in tour tra Modena e Monza: all’autodromo modenese di Marzaglia ha ottenuto un risultato particolarmente evocativo, il record della pista sul layout breve del circuito.

La monoposto ha completato il giro in 58“3, migliorando di un secondo il precedente primato fatto registrare nel 2022 da una Lamborghini Huracán. Messa così non fa effetto, ma in buona sostanza significa che il record del tracciato breve di Marzaglia non appartiene più a una vettura guidata da un pilota umano, ma a una monoposto pilotata da una serie di software.

Ora: si può anche discutere delle diverse configurazioni e specificità delle vetture, tuttavia il dato numerico rimane, ed è a suo modo molto rilevante, futuristico, se non fosse che qui parliamo già del presente.

«Stiamo lavorando su tecnologie molto complesse – spiega il professor Bertogna – e all’estero stanno investendo cifre esorbitanti per sviluppare questo tipo di background tecnologico. Noi vogliamo sostanzialmente contribuire con una soluzione italiana, europea, che possa risolvere i problemi della guida automatica. Il racing è una scusa, una scusa molto divertente e che ha un appeal mediatico, ma la parte difficile è quella che deve poter riportare questo tipo di tecnologie nelle filiere di interesse».

Quando Domani ha parlato con Bertogna, tre settimane fa, l’intelligenza artificiale non era ancora riuscita a superare l’uomo in alcun tracciato. «Ci stiamo progressivamente avvicinando», aveva detto. Sarebbe successo una decina di giorni più tardi per la prima volta.

Non si tratta dell’unica monoposto a guida autonoma di Unimore Racing. Oltre all’Indy Autonomous Challenge, : l’Università di Modena e Reggio Emilia ha un’altra vettura che partecipa alla categoria Superformula (serie a ruote scoperte giapponese) con cui gareggerà a ottobre sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Gareggerà proprio contro altre vetture, con atenei quali il Politecnico di Milano, il Tum di Monaco, California Tech, il Mit di Boston, il Kaist sudcoreano: direttamente in pista con sorpassi, tamponamenti, uscite di pista, una corsa vera e propria.

La macchina senza pilota progettata dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia e dai softwaristi di Hipert. FOTO UNIMORE RACING

Una gara che attirerà anche qualche migliaio di persone sulle tribune. Nei Paesi del Golfo, con le loro risorse infinite, tutto ciò che è tecnologia attira. Vincere consentirà di accaparrarsi un ricco montepremi, necessario qualora la vettura dovesse andare a sbattere – e può succedere, anche se meno che a un pilota, rispetto al quale ha un tempo di reazione ben più basso. Se sbatte sono centinaia di migliaia di euro che se ne vanno. Non sarà forse il futuro delle corse. Ma sarà il futuro. Lo è già

