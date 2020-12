Dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, i social network come Instagram, Facebook e Messenger sono in down. Problemi registrati in tutta Europa sia con l’accesso alle piattaforme, che con l’aggiornamento del feed e l’invio di messaggi in chat. In pochi minuti l’hashtag #Instagramdown è andato in trending topic su Twitter, visto che moltissimi utenti si sono riversati sul social dei cinguettii per verificare se anche altre persone avevano i loro stessi problemi.

Il sito specializzato downdetector.it, che offre informazioni sullo stato in tempo reale e il monitoraggio dei tempi di attività di moltissimi servizi, ha registrato il picco massimo di segnalazioni di malfunzionamenti su Facebook e Messenger tra le 11 e le 12, mentre su Instagram intorno alle 14. Particolarmente colpita, come mostra l’immagine sottostante, la zona dell’Europa occidentale. Non mancano però problemi in Medio Oriente, in Australia e in parte del Regno Unito. In Italia, l’area più interessata dai malfunzionamenti è quella del nord.

Credits: downdetector.it

In particolare, molti utenti di Messenger e Facebook hanno segnalato che l’applicazione va in crash nel momento esatto in cui si prova a fare l’accesso.

