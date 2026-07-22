Al di là delle ricostruzioni fantascientifiche, la verità è che le Ia non si ribellano, ma sfruttano gli obiettivi, le falle e la libertà che le concediamo. È quanto avvenuto anche nella vicenda, comunicata dalla stessa società di Sam Altman, riguardante l’attacco a Hugging Face
Un’intelligenza artificiale di OpenAI evade dall’ambiente in cui i programmatori pensavano di contenerla, si collega autonomamente a internet e attacca Hugging Face: una piattaforma che ospita modelli, dataset e strumenti per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è procurarsi le soluzioni necessarie a superare ExploitGym, il test con cui i ricercatori volevano valutarne le capacità in ambito di cybersicurezza. Ogni volta che si verifica un caso di questo tipo, si molti