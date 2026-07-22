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Cosa ci può insegnare (davvero) il caso dell’agente Ia «sfuggito al controllo» dei suoi creatori

Andrea Daniele Signorelli
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22 luglio 2026 • 19:50Aggiornato, 22 luglio 2026 • 19:57

Al di là delle ricostruzioni fantascientifiche, la verità è che le Ia non si ribellano, ma sfruttano gli obiettivi, le falle e la libertà che le concediamo. È quanto avvenuto anche nella vicenda, comunicata dalla stessa società di Sam Altman, riguardante l’attacco a Hugging Face

Un’intelligenza artificiale di OpenAI evade dall’ambiente in cui i programmatori pensavano di contenerla, si collega autonomamente a internet e attacca Hugging Face: una piattaforma che ospita modelli, dataset e strumenti per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è procurarsi le soluzioni necessarie a superare ExploitGym, il test con cui i ricercatori volevano valutarne le capacità in ambito di cybersicurezza. Ogni volta che si verifica un caso di questo tipo, si molti

Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.