La scommessa di Anthropic. Un futuro senza Donald Trump

Più che legata a questioni etiche, la contrapposizione con il Pentagono segnala la strategia a lungo termine di Dario Amodei, che sembra puntare tutto su un ritorno al potere dei democratici. In cui l’azienda potrà fare man bassa di contratti governativi
Nella ormai celebre fotografia che mostrava tutti i più noti miliardari della Silicon Valley allineati per celebrare il secondo insediamento di Donald Trump, mancava soltanto lui: Dario Amodei. L’assenza del fondatore di Anthropic, la seconda più importante startup di Intelligenza artificiale generativa, può essere spiegata in due modi diversi. EPA Da una parte, Amodei potrebbe non aver ancora raggiunto uno status pari a quello dei vari Sam Altman, Jeff Bezos o Elon Musk, e quindi non essere st