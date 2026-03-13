scelta etica o strategia di marketing?

La scommessa di Anthropic. Un futuro senza Donald Trump

Andrea Daniele Signorelli
13 marzo 2026 • 19:45

Più che legata a questioni etiche, la contrapposizione con il Pentagono segnala la strategia a lungo termine di Dario Amodei, che sembra puntare tutto su un ritorno al potere dei democratici. In cui l’azienda potrà fare man bassa di contratti governativi

Nella ormai celebre fotografia che mostrava tutti i più noti miliardari della Silicon Valley allineati per celebrare il secondo insediamento di Donald Trump, mancava soltanto lui: Dario Amodei. L’assenza del fondatore di Anthropic, la seconda più importante startup di Intelligenza artificiale generativa, può essere spiegata in due modi diversi. EPA Da una parte, Amodei potrebbe non aver ancora raggiunto uno status pari a quello dei vari Sam Altman, Jeff Bezos o Elon Musk, e quindi non essere st

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Andrea Daniele Signorelli
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Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.