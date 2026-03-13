L’Ia riscrive anche la guerra. Cercasi subito regole ad hoc

L’Onu fatica a trovare un quadro comune a causa dell’opposizione di Usa, Cina e Russia, mentre l’Ue ha escluso il settore militare dall’Ai Act, Intanto in Iran L’esercito americano sta impiegando sistemi supportati dall’Ia e in grado di fornire opzioni di attacco molto più rapidamente rispetto alle procedure tradizionali
La guerra in Iran ha riportato al centro del dibattito il ruolo dell’Intelligenza artificiale nel contesto bellico. L’esercito americano sta impiegando sistemi supportati dall’Ia e in grado di fornire opzioni di attacco molto più rapidamente rispetto alle procedure tradizionali. Grazie all’Ia, la cosiddetta “kill chain", ossia il percorso che va dall’identificazione e dalla definizione delle priorità del bersaglio alla scelta dell’arma, fino alla valutazione dei danni, viene effettuato in un tem