È la nuova app sviluppata da Meta di cui è già disponibile l’anteprima sugli store di Apple a Google. L’app, che sarà simile a Twitter, arriva in un periodo di difficoltà per la piattaforma di Elon Musk

Mark Zuckerberg vuole affossare Twitter e ci prova con una nuova piattaforma, chiamata Threads, che sarà disponibile entro la fine della settimana. Come si capisce dalla descrizione nei vari store digitali, la nuova piattaforma darà la possibilità di condividere contenuti testuali con la possibilità di aggiungere link e taggare altri utenti.

Sarà insomma una versione testuale di Instagram a cui si potrà accedere con un unico profilo. Sugli store di Apple e Google si trova l’anteprima dell’applicazione e si legge: «Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo».

La possibilità di accedere con lo stesso account di Instagram punta a essere un incentivo, anche perché permetterà di partire da subito con gli stessi follower che si hanno su Instagram.

La sfida a Twitter

Il lancio di Threads arriva in un momento complicato per Twitter e per il suo proprietario, Elon Musk. Infatti, negli ultimi mesi sono state apportate alcune modifiche al funzionamento di Twitter come il vincolo di pagare un abbonamento per avere la cosiddetta “spunta blu” – che prima era garanzia di affidabilità dell’utente mentre ora è solo legata al pagamento mensile – e , ancor più di recente, il limite alla visualizzazione dei post (massimo 600 al giorno).

Threads punta ad attrarre gli utenti di Twitter che sono insoddisfatti delle novità.

