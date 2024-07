Dalle prime ore di questa mattina utenti Microsoft di tutto il mondo, tra cui banche e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse ai circuiti e alle telecomunicazioni. Le segnalazioni di problemi sono arrivate da molti paesi e sono di natura diversa: ci sono stati ritardi e sospensioni dei voli in diversi aeroporti, interruzioni dei servizi di banche, tv satellitari e altri media.

Un problema di Crowdstrike

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che a causare i disservizi sia un problema nel software dell’azienda di sicurezza informatica Crowdstrike, che starebbe colpendo i sistemi che utilizzano i servizi di Microsoft. Ciò che ha generato disagi è stato un aggiornamento difettoso di uno dei software di Crowdstrike, che ha messo offline moltissimi computer e server a livello internazionale.

Sin da subito quindi è stata esclusa la possibilità che si tratti di un attacco hacker.

Crowdstrike ha fatto sapere che è stata implementata una risoluzione che sta permettendo un graduale ripristino dei servizi IT colpiti.

Come riportato dalla Cnn, lo stesso Ceo di Corwdstrike, George Kurtz, ha rilasciato una dichiarazione in cui specifica che si stanno cercando delle soluzioni: «CrowdStrike sta lavorando attivamente con i clienti interessati da un difetto trovato in un singolo aggiornamento di contenuto per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Questo non è un incidente di sicurezza o un attacco informatico. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione. Rimandiamo i clienti al portale di supporto per gli ultimi aggiornamenti e continueremo a fornire aggiornamenti completi e continui sul nostro sito Web. Raccomandiamo inoltre alle organizzazioni di assicurarsi di comunicare con i rappresentanti di CrowdStrike tramite canali ufficiali. Il nostro team è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti di CrowdStrike».

Microsoft aveva avvertito che «gli utenti potrebbero non essere in grado di accedere a varie applicazioni e servizi di Microsoft 365», specificando però che sta agendo per arginare il più possibile i disagi.

Tentativi di risoluzione

Crowdstrike ha rilasciato un comunicato in cui afferma che sta lavorando al guasto tecnico: «Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema».

Come riportato dalla Cnn, il Ministero indiano dell'elettronica e dell'informatica ha affermato che la causa dell'attuale interruzione tecnologica è stata identificata e che «Sono stati rilasciati aggiornamenti per risolvere il problema». Il ministero «è in contatto con Microsoft e i suoi associati in merito all'interruzione tecnologica globale».

Nella mattinata di oggi anche in India sono stati segnalati disagi nei maggiori aeroporti fra cui: l'aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai, l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi e l'aeroporto internazionale di Jaipur, nello stato del Rajasthan.

L’aeroporto internazionale di Dubai ha ripreso le normali operazioni dopo le interruzioni, l’annuncio è stato rilasciato dall’aeroporto stesso.

Servizi interrotti

Il sito DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di servizio internet segnalate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security e Amazon, e nelle compagnie aeree, tra cui American Airlines e Delta. In Australia inoltre i media hanno riferito che compagnie aeree, fornitori di telecomunicazioni, emittenti e banche hanno subito interruzioni a causa della perdita di accesso ai sistemi informatici.

Numerose aziende hanno segnalato problemi tecnici o interruzioni: aziende australiane come Abc TV, l’aeroporto di Sydney e una catena di supermercati, l’aeroporto di Berlino, nonché il più grande operatore ferroviario del Regno Unito e la Borsa di Londra.

Per quanto riguarda i disagi ai trasporti, viene riportato dalla Bbc che tutti e 4 i brand di Govia Thameslink Railway – cioè Southern, Thameslink, Gatwick Express e Great Northern – hanno postato sui social un messaggio che avverte: «Attualmente stiamo riscontrando problemi informatici diffusi su tutta la nostra rete» e «i nostri team IT stanno indagando attivamente per determinare la causa del problema».

Inoltre, le società ferroviarie riferiscono che i passeggeri devono aspettarsi disagi, spiegando che «non siamo in grado di accedere ai diagrammi dei conducenti in alcune località, il che comporta potenziali cancellazioni a breve termine, in particolare sulle reti Thameslink e Great Northern».

Sono stati segnalati problemi anche in diversi aeroporti, molte compagnie aeree hanno fatto sapere che i voli sono bloccati. Secondo la Federal Aviation Administration, sono stati sospesi voli di Delta, United e America Airlines per via di un problema di comunicazione.

Anche all’aeroporto romano di Fiumicino sono stati segnalati disagi. Si stanno verificando ritardi e cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo. Il traffico ferroviario risulta invece regolare al momento, fatta eccezione per un guasto sulla linea nei pressi di Firenze, che non sembra però essere collegato agli altri disservizi.

Tra gli altri aeroporti in cui si segnalano disagi ci sono: Londra Gatwick, aeroporto di Berlino, Schiphol di Amsterdam, aeroporto di Praga.

Si sono segnalati problemi anche alla Borsa di Milano. Questa mattina l’indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. A dirlo la società che gestisce l’indice, Ftse Russell. Alle 9 ha fatto sapere che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che ci sarebbero stati aggiornamenti. La corretta diffusione dell’indice è stata poi ripristinata mezz’ora dopo.

Microsoft spiega di essersi «mobilitata per gestire questo evento con la massima priorità e urgenza, continuando ad affrontare l’impatto in corso sulle restanti applicazioni Microsoft 365 che si trovano in uno stato degradato».

In aggiornamento

© Riproduzione riservata