Il ciclo di eventi organizzato da Talent Garden e Officine grandi riparazioni di Torino rivolti a startup, investitori e imprese per esplorare le frontiere dell’innovazione, dall'aerospazio all'intelligenza artificiale, dalla blockchain al gaming. Il primo appuntamento giovedì 11 luglio

Talent Garden e Officine grandi riparazioni di Torino presentano Mindful Thursday, il nuovo ciclo di eventi dedicato alle eccellenze e alle nuove frontiere della ricerca tecnologica. Gli incontri, si rivolgono a startup, investitori e imprese, e rappresentano un'opportunità per esplorare i verticali d'innovazione che caratterizzano le Ogr Tech, hub per l’innovazione delle Ogr Torino, e i suoi programmi di accelerazione, per creare connessione e dialogo tra startup, investitori e imprese locali ed internazionali.

Il primo incontro, “To infinity and beyond: Space Sustainability”, si terrà giovedì 11 luglio 2024, dalle 17:00 alle 19:00 presso lo Speakers’ Corner delle Ogr Tech, e si concentrerà sulla sostenibilità nello spazio, un argomento di crescente importanza nel panorama tecnologico attuale.

Si inizierà con un panel di presentazione con Primo Space, fondo di VC dedicato alla space economy e alcune sue startup in portafoglio: Eoliann, Revolv Space e Ecosmic. Infine, il programma di accelerazione Takeoff, presenterà tre startup del proprio network.

I lavori saranno moderati da Stefano Piccin Ceo di Astrospace. Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di svolgere incontri individuali con i relatori dell'evento.

Mindful Thursday ha l’obiettivo di fornire nuove prospettive e un punto di osservazione sulle nuove traiettorie di crescita dei settori che caratterizzano le Ogr Tech coinvolgendo esperti e pionieri dei vari campi: dall'aerospazio all'intelligenza artificiale, dalla blockchain alla sostenibilità, fino all’edutech e al gaming.

Ogni incontro avrà l’obiettivo di informare i partecipanti, approfondire i temi e fornire un’occasione di confronto e networking per connettere startup, investitori e corporate.

Mindful Thursday darà un'occasione locale e internazionale alle realtà dell’hub torinese per evidenziare ciò che quotidianamente accade all'interno di questo vibrante ecosistema della tecnologia e dell’innovazione.

