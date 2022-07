Netflix si appoggerà a Microsoft come partner tecnologico per garantire la novità principale nella sua offerta nei prossimi mesi: introdurrà un abbonamento a basso costo che prevederà la presenza di pubblicità

Netflix si appoggerà a Microsoft come partner tecnologico per garantire la novità principale nella sua offerta nei prossimi mesi: introdurrà un abbonamento a basso costo che prevederà la presenza di pubblicità. Lo rivela il Wall street journal. Netflix aveva anticipato già la scorsa primavera che avrebbe introdotto questa nuova offerta, con l’obiettivo di aumentare il numero di abbonati e generare un nuovo flusso di entrate. Nel trimestre conclusasi a marzo, Netflix aveva registrato la prima perdita di abbonati in oltre un decennio.

L’accordo con Microsoft

«Microsoft ha la comprovata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie», ha dichiarato Greg Peters, chief operating officer di Netflix. «Ancora più importante, Microsoft ha offerto la flessibilità per portare un’innovazione nel tempo sia dal punto di vista tecnologico sia di vendita»

Netflix ha discusso con altri potenziali partner pubblicitari, tra cui Comcast Corp. e Google, e sta cercando un dirigente che sarà alla guida del progetto, ha riferito il Wall Street Journal. «Il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro. Più scelta per i consumatori e un’esperienza migliore per gli inserzionisti», ha affermato Peters.

