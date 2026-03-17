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Il paradosso europeo, tanta ricerca ma poca innovazione radicale

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
17 marzo 2026 • 19:52

La rivoluzione dell’Intelligenza artificiale ha un volto molto concreto: Nvidia. L’azienda americana vale più di molte economie europee messe insieme e controlla il cuore tecnologico dell’Ia mondiale. Eppure, una parte significativa delle conoscenze scientifiche su cui si basa questa rivoluzione nasce anche nei laboratori europei. L’Europa non soffre di un deficit di conoscenza. Al contrario, ne produce moltissima. L’Unione europea e il Regno Unito generano circa il 25–30 per cento delle pubblic

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Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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