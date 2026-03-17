Il paradosso europeo, tanta ricerca ma poca innovazione radicale

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La rivoluzione dell’Intelligenza artificiale ha un volto molto concreto: Nvidia. L’azienda americana vale più di molte economie europee messe insieme e controlla il cuore tecnologico dell’Ia mondiale. Eppure, una parte significativa delle conoscenze scientifiche su cui si basa questa rivoluzione nasce anche nei laboratori europei. L’Europa non soffre di un deficit di conoscenza. Al contrario, ne produce moltissima. L’Unione europea e il Regno Unito generano circa il 25–30 per cento delle pubblic