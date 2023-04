La compagnia di Elon Musk SpaceX ha effettuato il test di volo del razzo Starship, previsto per lo scorso 17 aprile ma posticipato a giovedì per problemi tecnici. Il lancio si è interrotto dopo pochi minuti con l’esplosione di Starship. Musk e la sua società hanno commentato positivamente i risultati ottenuti, comunicando di star già lavorando a migliorie in vista del successivo test, previsto nei prossimi mesi.