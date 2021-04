Due persone sono morte nel Texas, sabato. La loro auto è uscita di strada a una curva e ha preso fuoco. La notizia supera i confini del semplice fatto di cronaca, perché alla guida non c’era nessuno. L’auto era una Tesla, forse un modello S del 2019, abilitato alla guida autonoma. In realtà, allo stato attuale della tecnologia non esiste un pilota completamente automatico. Comunque, la funzione prevede che ci sia sempre qualcuno al volante, pronto a intervenire in caso di pericolo.

In questo caso, si tratterebbe dunque di un’imprudenza umana, perché i due viaggiatori non erano seduti al posto di guida. Avrebbero provato a superare l’ebrezza dei limiti della tecnologia, senza tenere conto delle raccomandazioni della stessa azienda che la produce.

L’enigma della sicurezza

Eppure, l’immaginario di un futuro molto prossimo, quando le auto viaggeranno completamente per conto proprio, non è completa fantascienza. È per questo che ogni fatto di cronaca, quando riguarda la guida automatica, riporta di attualità lo stesso interrogativo: se un incidente sarà causato da un’auto che guida da sola, di chi sarà la colpa? E, più in generale: quanto sono sicure le auto a guida autonoma?

Questo aspetto ha ovviamente anche una valenza economica, con Tesla che è particolarmente interessata a promuovere la sicurezza dei propri mezzi. Anche perché – come sappiamo bene nel caso degli effetti collaterali dei vaccini contro il Covid – la percezione di un rischio può essere più ampia del reale pericolo. Elon Musk in un tweet ha condiviso un’indagine promossa dalla stessa Tesla. Dimostrerebbe che le auto con il pilota automatico sarebbero dieci volte più sicure rispetto a quelle normali.

La Tesla S che era guidata da Joshua Brown (NTSB via Florida Highway Patrol via AP, File)

Dopo la prima morte

La prima morte accertata di un’auto a guida automatica risale al 2016. Joshua Brown, un uomo di 40 anni, era al volante di una Tesla in Florida. Il sensore dell’auto non è riuscito a individuare in tempo un camion che le ha tagliato la strada. In quell’occasione, Tesla aveva scritto in un comunicato che si trattava della prima morte, a fronte di più di 130 milioni di miglia percorse da veicoli con il pilota automatico.

Alla fine del mese scorso, la National highway traffic safety administration – l’agenzia governativa satunitense che si occupa della sicurezza stradale – ha fatto sapere che sta indagando su una ventina di incidenti stradali. In tutti i casi, gli autisti avevano attivato il sistema di pilota automatico.

Modelli come quello dell’incidente in Texas prevedono un tipo di automazione ancora condizionata. Secondo lo standard internazionale, è di livello 3: l’automobile è in grado di gestire la guida, ma il guidatore deve essere pronto a intervenire in caso di pericolo. La discussione sulla sicurezza e sulle responsabilità è un passo fondamentale, per arrivare al livello 5, quello che prevede la completa automazione.

