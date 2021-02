Nuova vita per Parler, il social network diventato il rifugio degli utenti di estrema destra, è tornato online. Un mese fa, Amazon aveva deciso di interrompere l’accesso ai propri server, di fatto impedendo al social network di funzionare. Poco prima, Apple e Google avevano rimosso l’app dai loro negozi virtuali.

Pesava il fatto che Parler fosse diventato il social network preferito di razzisti, cospirazionisti ed estremisti. Dopo l’assalto a Capitol hill e il ban da Twitter e Facebook, a Parler si era iscritto anche l’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Chi giudica

Parler è tornato accessibile, ospitato dai server di SkySilk, una società di servizi cloud che ha la sede principale a Los Angeles. SkySilk lo ha annunciato con un comunicato molto netto e un riferimento polemico nei confronti dei colossi della tecnologia come Amazon: «Non sosteniamo l’odio, ma non riteniamo di dovere essere noi i giudici, la giuria e i boia di quello che succede online. Purtroppo molti nostri colleghi nel campo della tecnologia la pensano in maniera diversa».

«Supporteremo fino in fondo la libertà di parola e i diritti garantiti dal primo emendamento. Anche se non saremo d’accordo con alcune delle cose che saranno pubblicate su Parler, non possiamo permettere che i diritti del primo emendamento siano impediti da qualsiasi organizzazione».

Libertà di parola

Lo stesso Parler si presenta ora come “il social network della libertà di parola”, una “piazza senza partito”, inserendosi in un dibattito sempre più di attualità. Chi deve controllare quello che succede online? E soprattutto: quanto potere hanno i colossi della tecnologia, capaci di togliere ogni spazio a chi scelgono loro?

Parler è di nuovo accessibile dal web, ma rimane il ban dagli store di Apple e Google. Sul social, tutti i vecchi contenuti al momento sono scomparsi, ma è difficile capire se questo è il preludio di una maggiore moderazione sui contenuti che saranno d’ora in avanti condivisi.

Il nuovo amministratore delegato

In realtà c’è però un indizio che fa pensare che le caratteristiche di Parler non cambieranno. Come riporta Techcrunch, il nuovo amministratore è Mark Meckler, uno dei fondatori dei Tea Party Patriots. Ovvero della formazione politica di ultradestra, famosa per l’opposizione all’Obamacare e la promozione ascientifica dell’Idrossiclorochina come rimedio contro il Covid-19.

Inoltre, il gruppo è fra quelli accreditati per la partecipazione alla “March to save America”, la manifestazione che si è conclusa con l’assalto a Capitol hill.

