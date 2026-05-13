Trump vuole avere il pulsante del sistema digitale europeo. La nostra sovranità è una lotta

La dipendenza dalla tecnologia Usa è in crescita e aumentano i casi di “sovereignty washing”. I colossi del cloud a stelle e strisce cercano di rassicurare i clienti europei, offrendo soluzioni che si presentano come «sovrane» ma che, sotto la patina del marketing, restano legate a tecnologie e proprietà statunitensi

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L’ultima notizia è giunta dalla Francia, che nella prima metà di aprile ha annunciato l’intenzione di abbandonare gradualmente il sistema operativo Windows nella pubblica amministrazione, a favore dell’alternativa open source Linux. Non è l’unico episodio: nell’ottobre scorso, la Corte Penale Internazionale (che ha sede all'Aja nei Paesi Bassi) ha confermato la migrazione dalla suite professionale Microsoft 365 all’alternativa open source tedesca openDesk. Una decisione presa pochi mesi dopo la